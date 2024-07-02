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Российская теннисистка Анастасия Потапова и 97-я ракетка мира американка Бернарда Пера сыграют в матче 1-го круга Уимблдона-2024 во вторник, 2 июля. Встреча состоится на корте № 6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 15.00 по московскому времени.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Потапова — Перва можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
Это первая встреча Потаповой и Перы на турнирах уровня WTA. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.
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