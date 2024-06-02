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Анастасия Потапова — Ига Свентек: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Потапова сыграет со Свентек в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анастасия Потапова сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в воскресенье, 2 июня. Игра пройдет на корте имени Филиппа Шатрие. Начало ожидается около 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». На территории России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Потапова — Свентек можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

Действующей чемпионкой «мэйджора» в Париже в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свентек.

Полька — первая ракетка мира. Потапова — 41-й номер рейтинга WTA.

Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
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