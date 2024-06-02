Россиянка Анастасия Потапова сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в воскресенье, 2 июня. Игра пройдет на корте имени Филиппа Шатрие. Начало ожидается около 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». На территории России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Потапова — Свентек можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

Действующей чемпионкой «мэйджора» в Париже в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свентек.

Полька — первая ракетка мира. Потапова — 41-й номер рейтинга WTA.