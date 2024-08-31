Потапова проиграла чешке Муховой в третьем круге US Open-2024

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла чешке Каролине Муховой в третьем круге Открытого чемпионата США — 4:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Мухова восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. У Потаповой два эйса, восемь двойных и ни одного реализованного брейка из двух возможных.

В четвертом круге US Open-2024 Мухова встретится с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Открытый чемпионат США завершится 8 сентября.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2