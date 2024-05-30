Потапова — после победы над Голубич: «Сегодня было очень некомфортно играть»

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над представительницей Швейцарии Викторией Голубич (6:2, 6:2) во втором круге «Ролан Гаррос».

«На самом деле ничего не было в голове, потому что это не впервые случается. Уже есть опыт с дождями, переносами.

Я вообще два дня не играла в теннис. Сегодня было очень некомфортно играть. Кажется, что два дня — ничего такого, но когда ты находишься в нервной обстановке, то это влияет. Для всех самый тяжелый матч в турнире — это первый. Я его прошла, но, из-за того что два дня не было тренировок и тенниса, такое ощущение, что снова был первый круг. Так что было нервно, некомфортно, плюс еще Голубич не очень комфортный игрок: то режет, то пробивает, то откручивает. Но я рада, что справилась и закончила начатое», — сказала Потапова на пресс-конференции после матча.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Потапова встретится с победительницей противостояния Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария).