Потапова победила Фернандес в первом круге US Open

Сегодня, 02:07
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира US Open. В трех сетах она победила канадку Лейлу Фернандес — 2:6, 6:4, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 27 минут. 23-летняя россиянка 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта (из 19).
Следующей соперницей Потаповой будет американка Варвара Лепченко.
Также во второй круг вышла датчка Клара Таусон, которая переиграла Анну Шмидлову из Словакии — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2. Следующей ее соперницей будет россиянка Диана Шнайдер.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Алекса Ноэл (США, WC) — 6:1, 6:3
Клара Таусон (Дания) — Анна Шмидлова (Словакия) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2
Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада, 23) — 2:6, 6:4, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 0:6, 7:5