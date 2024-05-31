Потапова в трех сетах обыграла китаянку Ван и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Китая Синьюй Ван в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

Игра продолжилась 2 часа 53 минуты. Потапова один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 23 возможных. В активе китаянки три двойные и пять реализованных брейков из 12.

Стоит отметить, что в первом сете Потапова отыгралась со счета 0:5 по геймам.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Потапова сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Потапова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4

Следующий соперник

Ига Свентек (Польша, 1)