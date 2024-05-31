Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с китаянкой Синьюй Ван в третьем круге Открытого чемпионата Франции в пятницу, 31 мая. Матч ожидается около 13.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». На территории России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Потапова — Ван можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

В истории очных противостояний соперницы один раз уже встречались. Это было в Праге в 2022 году. Тогда сильнее была россиянка — 6:1, 6:2.

Потапова — 41-ая ракетка мира. Ван — 37-й номер рейтинга WTA.