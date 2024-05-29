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Анастасия Потапова — Виктория Голубич: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Потапова сыграет с Голубич во втором круге «Ролан Гаррос» 29 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич во втором круге «Ролан Гаррос» в среду, 29 мая. Матч пройдет на 13-м корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала — около 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть игру Потапова — Голубич можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

В истории очных противостояний соперницы встречались дважды. Оба раза сильнее была россиянка — (6:2, 6:3), (2:6, 7:5, 6:2) .

23-летняя Потапова — 41-ая ракетка мира. 31-летняя Голубич — 76-й номер мирового рейтинга.

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Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
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