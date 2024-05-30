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Анастасия Потапова — Виктория Голубич: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Потапова сыграет с Голубич во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анастасия Потапова встретится со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич во втором круге Открытого чемпионата Франции в четверг, 30 мая. Начало матча — 12.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной видеотрансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Потапова — Голубич можно бесплатно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

Встреча должна была состояться в среду, 29 мая, но из-за дождя была перенесена.

В первом круге 41-ая ракетка мира победила соотечественницу Камилу Рахимову в двух сетах — 6:2, 6:3.

76-й номер мирового рейтинга стартовала на «мейджоре» в Париже с победы над чешкой Барборой Крейчиковой — 7:6 (7:3), 6:4.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
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