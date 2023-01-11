Анастасия Тихонова сыграет с Дианой Шнайдер в финале квалификации Australian Open

Россиянка Анастасия Тихонова вышла в финал квалификации Australian Open-2023.

В полуфинале 21-летняя теннисистка обыграла На-Лэ Хан из Южной Кореи со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

В финале квалификации Тихонова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, полуфинал

Анастасия Тихонова (Россия) — На-Лэ Хан (Южная Корея) — 6:3, 6:4