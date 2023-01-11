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Сегодня, 11:42

Анастасия Тихонова сыграет с Дианой Шнайдер в финале квалификации Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Тихонова вышла в финал квалификации Australian Open-2023.

В полуфинале 21-летняя теннисистка обыграла На-Лэ Хан из Южной Кореи со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

В финале квалификации Тихонова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, полуфинал

Анастасия Тихонова (Россия) — На-Лэ Хан (Южная Корея) — 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
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