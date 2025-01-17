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Сегодня, 07:33

Абашкин: «Хачанов — классный игрок, который сейчас в хорошей форме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин оценил уровень готовности Карена Хачанова к Australian Open-2025.

«Карен подошел к Australian Open в хорошей форме, показывает хорошую игру. Если вспомнить, несколько лет тому назад именно Хачанов первый из троих наших сильнейших теннисистов: Медведев, Рублев и Хачанов — вошел в десятку. Потом это сделали и другие два наших сильнейших игрока. Потом Хачанов на какое-то время вылетел из десятки, не смог там удержаться. Тем не менее это классный игрок, который сейчас в хорошей форме.

Но, опять же, надо смотреть. Сетка действительно у него не самая сложная, но, с другой стороны, на ТБШ нет слабых игроков. Об этом свидетельствует и то, что Медведев очень тяжело проходил и есть победы неименитых спортсменов над топовыми игроками уже в начале турнира. Слабых на ТБШ нет, надо выкладываться на все 100 процентов, и, может быть, какой-то небольшой перевес случится и более титулованный игрок победит. Все игры проходят тяжело, но будем болеть за Карена», — цитирует Metaratings.ru Абашкина.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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