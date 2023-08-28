Андреева сыграет с Гадеки в первом круге US Open 28 августа 2023

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против представителницы Австралии Оливии Гадеки 28 августа. Андреева занимает 63-е место в мировом рейтинге. Гадеки расположилась на 139-й позиции. Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Мирра Андреева в начале июня дебютировала на «Ролан Гаррос». Юная российская теннисистка смогла дойти до третьего раунда, где проиграла американке Корри Гауф 7:6, 1:6, 1:6. Несмотря на это, многие соперницы Андреевой восторженно отзывались об успехах 16-летней россиянки.

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US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»