Андреева и Звонарева снялись с парного разряда четвертьфинального матча «Ролан Гаррос»

Сегодня, 21:31
Российские теннисистки Миира Андреева и Вера Звонарева снялись с парного разряда «Ролан Гаррос». Спортсменки должны были сыграть с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Габриэла Русе.
Встреча была запланирована на сегодня, 5 июня, спустя несколько часов после матча Андреевой с Ариной Соболенко, однако теперь всреча не будет проведена.
Костюк и Русе в полуфинале сыграют с итальянками Сара Эррани/Ясмин Паолини.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — 0:0