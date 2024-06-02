Андреева и Звонарева сыграют в третьем раунде парного «Ролан Гаррос»

Россиянки Мирра Андреева и Вера Звонарева победили японку Нао Хибино и Катаржину Каву из Польши во втором круге парного «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу российских теннисисток.

Следующими соперницами Андреевой и Звонаревой будут норвежка Ульрикке Эйкери и представительница Эстонии Ингрид Нил.

Также в третий раунд Открытого чемпионата Франции в парном разряде вышла россиянка Диана Шнайдер, которая вместе с американкой Эммой Наварро обыграла Си Сувэй из Тайваня и Элисе Мертенс из Бельгии — 6:2, 6:4. В 1/8 финала они встретятся с испано-румынским дуэтом — Кристина Букша/Моника Никулеску.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — Нао Хибино/Катаржина Кава (Япония/Польша, LL) — 6:4, 6:0

Эмма Наварро/Диана Шнайдер (США/Россия) — Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) — 6:2, 6:4