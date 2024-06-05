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Сегодня, 21:13

Андреева оценила Паолини, с которой сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Теннисистка Мирра Андреева рассказала, что думает о матче с итальянкой Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 5 июня, россиянка обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира.

«Я играла против Паолини в Мадриде. Сложный был матч и психологически, и в плане игры. Она очень быстро играет и двигается, всегда выкладывается изо всех сил, несмотря на счет. Думаю, матч будет похож на сегодняшний. Постараюсь показать такой же уровень, опять сыграть с холодной головой. И посмотрим, что будет», — сказала Андреева в интервью на корте.

Паолини в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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