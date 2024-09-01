Андреева и Павлюченкова не смогли выйти в четвертьфинал парного US Open

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова в двух сетах проиграли француженке Кристине Младенович и китаянке Чжан Шуай в третьем круге парного US Open — 2:6, 4:6.

Встреча длилась 1 час 24 минуты. Россиянки 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Ранее российские спортсменки также завершили свое выступление на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Андреева вылетела на стадии второго раунда, а Павлюченкова — в третьем круге.

Следующими соперницами Младенович и Чжан в парном турнире станут победительницы матча Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 5) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания, 11).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай) — Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:4