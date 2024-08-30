Андреева и Павлюченкова уверенно вышли в третий круг парного US Open

Сегодня, 21:19
Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова победили колумбийку Камилу Осорио и американку Алисию Паркс во втором круге парного US Open.
Россиянки отдали соперницам только три гейма — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 4 минуты. На счету Андреевой и Павлюченковой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Следующими соперницами российских спортсменок станут победительницы встречи Магда Линетт/Пейтон Стирнс (Польша/США) — Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камила Осорио/Алисия Паркс (Колумбия/США) — 6:3, 6:0