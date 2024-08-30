Андреева и Павлюченкова уверенно вышли в третий круг парного US Open

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова победили колумбийку Камилу Осорио и американку Алисию Паркс во втором круге парного US Open.

Россиянки отдали соперницам только три гейма — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 4 минуты. На счету Андреевой и Павлюченковой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Следующими соперницами российских спортсменок станут победительницы встречи Магда Линетт/Пейтон Стирнс (Польша/США) — Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камила Осорио/Алисия Паркс (Колумбия/США) — 6:3, 6:0