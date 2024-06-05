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Сегодня, 20:36

Андреева — о матче с Соболенко: «Даже счет не помню»

Виктория Кравченко
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

«Честно говоря, даже счет не помню. Пыталась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Очень волновалась перед матчем, знала, что трибуны будут за нее. Но вы меня удивили, ребята, что и меня тоже поддерживали. Я этого не ожидала! Спасибо вам за поддержку!» — сказала Андреева после матча.

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Арина Соболенко
Мирра Андреева
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