Андреева: «Я встретила на Уимблдоне Маррея, но я слишком застенчива, чтобы разговаривать с ним»

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что мечтает сыграть на центральном корте.

«Раньше мне было бы определенно страшно выступать на центральном корте, но теперь я хочу играть на корте с трибунами. Если меня поставят на центральный корт, это будет потрясающе, потому что играть там — это моя мечта», — приводит Tennis Majors слова Андреевой.

Также россиянка рассказала, что на Уимблдоне она успела встретить двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея. Ранее Андреева назвала британского теннисиста красивым и заявила, что восхищается им.

«Я встретила здесь Энди Маррея, но я слишком застенчива, чтобы говорить с ним. Когда я вижу его, то стараюсь как можно быстрее уйти, чтобы не разговаривать с ним», — добавила спортсменка.

6 июля Андреева вышла в третий круг Уимблдона. Российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге турнира — 6:3, 4:0. Ее следующей соперницей станет победительница встречи Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).