Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

Россиянка Мирра Андреева проиграла чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open — 6:4, 3:6, 2:6. Матч длился 2 часа 1 минуту.

47-я ракетка мира Андреева за игру сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У 11-й ракетки мира Крейчиковой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Australian Open. Россиянка повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее Андреева доходила до четвертого круга на Уимблдоне-2023.

Крейчикова повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, который она показала в 2022 году. Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал и сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2