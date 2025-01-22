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Сегодня, 10:32

Андреева рассказала, что не хочет играть против Шнайдер

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об игре с соотечественницей Дианой Шнайдер в парном разряде.

«Перед «Шлемом» мы разговаривали друг с другом и думали, хотим ли мы обе играть в парном разряде. В Брисбене мы решили, почему бы и нет, и все сложилось хорошо. Худшее, что может случиться, это если бы нам пришлось играть друг против друга. Но когда я не вижу ее имени рядом со своим в сетке, я думаю: хорошо, пронесло», — зявила Андреева в интервью пресс-службе Australian Open.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису Шнайдер и Андреева дошли до полуфинала. В январе они впервые одержали совместную победу на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 2024 году российские теннисистки стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.

В полуфинале Шнайдер и Андреева встретятся с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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