Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 02:00

Андреева / Шнайдер — Рахимова / Соррибес-Тормо: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Australian Open 2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Камилой Рахимовой и Сарой Соррибес-Тормо в четвертьфинале Australian Open 2025 в ночь с 21 на 22 января. Время начала — в 03.00 по московскому времени.

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Камила Рахимова / Сара Соррибес-Тормо: трансляция матча Открытого чемпионата Австралии (видео)

В России нет официальных трансляций матчей турниров «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

В 1/8 финала российские теннисистки обыграли Кимберли Биррелл и Оливию Гадецки в двух сетах — 6:3, 6:2.

Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о US Open, Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Читайте также
Промоутер Владимира Кличко заявил о желании боксера вернуться на ринг
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
«Спокойной ночи, допингист». Брат Хабиба подерется за пояс с дерзким другом Конора
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Джокович — об Маррее: «Я чувствую все большую связь с Энди»
Джокович рвется к рекордному 25-му «Шлему». Обыграл Алькараса в одном из самых эпичных матчей в карьере
Australian Open-2025, расписание и результаты матчей 22 января: Синнер — Де Минаур, Свентек — Наварро и другие
Джокович — о победе над Алькарасом на Australian Open: «Один из моих самых эпичных матчей»
Джокович стал первым теннисистом, который в 50-й раз вышел в полуфинал в турнирах «Большого шлема»
Джокович победил Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя