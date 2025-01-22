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Сегодня, 05:10

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде. В двух сетах они переиграли россиянку Камиллу Рахимову и испанку Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:0.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Российская пара допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 подачи навылет и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

Соперницы Андреевой и Шнайдер определятся в матче Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — 6:3, 6:0

Источник: Расписание парного турнира Australian Open
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Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Мирра Андреева
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