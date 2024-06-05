Андреева стала 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «Большого шлема»

5 июня, 23:24
Российская теннисистка Мирра Андреева оказалась 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «мэйджора».
Рекорд удерживает Мария Шарапова, которая в полуфиналах одержала 10 побед при 10 поражениях. Больше одного попадания в топ-4 есть в активе Елены Дементьевой, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Веры Звонаревой, Надежды Петровой и Екатерины Макаровой, а стопроцентный показатель побед (1/1) лишь у двух Анастасий — Мыскиной и Павлюченковой.
Все российские полуфиналистки турниров «Большого шлема»
|
Теннисистка
|
Первый выход
|
Полуфиналы
|
Победы
|
Поражения
|
Мария Шарапова
|
2004
|
20
|
10
|
10
|
Елена Дементьева
|
2000
|
9
|
2
|
7
|
Светлана Кузнецова
|
2004
|
5
|
4
|
1
|
Динара Сафина
|
2008
|
5
|
3
|
2
|
Вера Звонарева
|
2009
|
4
|
2
|
2
|
Надежда Петрова
|
2003
|
2
|
0
|
2
|
Екатерина Макарова
|
2014
|
2
|
0
|
2
|
Анна Курникова
|
1997
|
1
|
0
|
1
|
Анастасия Мыскина
|
2004
|
1
|
1
|
0
|
Елена Лиховцева
|
2005
|
1
|
0
|
1
|
Анна Чакветадзе
|
2007
|
1
|
0
|
1
|
Елена Веснина
|
2016
|
1
|
0
|
1
|
Анастасия Павлюченкова
|
2021
|
1
|
1
|
0
|
Дарья Касаткина
|
2022
|
1
|
0
|
1
|
Мирра Андреева
|
2024
|
1
|
0
|
0