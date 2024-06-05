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«Большой шлем»

5 июня, 23:24

Андреева стала 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «Большого шлема»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева оказалась 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «мэйджора».

Рекорд удерживает Мария Шарапова, которая в полуфиналах одержала 10 побед при 10 поражениях. Больше одного попадания в топ-4 есть в активе Елены Дементьевой, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Веры Звонаревой, Надежды Петровой и Екатерины Макаровой, а стопроцентный показатель побед (1/1) лишь у двух Анастасий — Мыскиной и Павлюченковой.

Все российские полуфиналистки турниров «Большого шлема»

Теннисистка

Первый выход

Полуфиналы

Победы

Поражения

Мария Шарапова

2004

20

10

10

Елена Дементьева

2000

9

2

7

Светлана Кузнецова

2004

5

4

1

Динара Сафина

2008

5

3

2

Вера Звонарева

2009

4

2

2

Надежда Петрова

2003

2

0

2

Екатерина Макарова

2014

2

0

2

Анна Курникова

1997

1

0

1

Анастасия Мыскина

2004

1

1

0

Елена Лиховцева

2005

1

0

1

Анна Чакветадзе

2007

1

0

1

Елена Веснина

2016

1

0

1

Анастасия Павлюченкова

2021

1

1

0

Дарья Касаткина

2022

1

0

1

Мирра Андреева

2024

1

0

0

Ролан Гаррос
Мирра Андреева
1
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