Андреева стала самой юной полуфиналисткой «Большого шлема» в XXI веке

Российская теннисистка Мирра Андреева в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Отпраздновавшая в конце апреля 17-летие Андреева впервые в карьере попала в четверку лучших на турнире «Большого шлема», став самой юной полуфиналисткой в XXI веке.

Настолько молодых теннисисток не было на этой стадии с 1997 года, когда прорыв совершила 16-летняя швейцарка Мартина Хингис.

Полуфинал Андреевой — всего девятый для российских теннисисток за последние десять лет. Финалов на этом отрезке и вовсе всего лишь три — два у Марии Шараповой (в Париже и Мельбурне), один — у Анастасии Павлюченковой (в Париже).

Россиянки, игравшие в полуфиналах турниров «Большого шлема» за последние 10 лет