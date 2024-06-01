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Сегодня, 20:18

Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах одержала победу над американкой Пэйтон Стирнс в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час и 7 минут. Россиянка 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Стирнс ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос». В 2023 году она дошла до стадии 1/16 финала турнира, где уступила Кори Гауфф из США.

Следующей соперницей российской спортсменки на «Ролан Гаррос» этого года будет уроженка Москвы Варвара Грачева, которая на данный момент представляет Францию.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/7/
Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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