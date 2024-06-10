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Сегодня, 19:30

Чесноков — о везении Алькараса в финале «Ролан Гаррос»: «Помимо ошибки судьи он такие линии засаживал в решающие моменты»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью «СЭ» прокомментировал итоги финала французского «мейджора», в котором Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в пяти сетах и стал самым молодым чемпионом турнира с 2007 года.

— Финал вас впечатлил?

— Я получил удовольствие от этого матча. Женский финал был очень грустным по содержанию, в одни ворота. У мужчин же напряжение было до последнего розыгрыша. Настоящее украшение «Ролан Гаррос»-2024. Жаль, что вмешалась судейская ошибка, которая, возможно, стоила Звереву титула. В четвертом гейме четвертого сета Алькарас допустил двойную ошибку и счет должен был стать 2:2. Даже с трибуны было видно, что там был аут, но Рене Лихтенштайн спустился с вышки и заявил, что мяч попал в корт. Зверев спорил с этим решением, но Алькарасу дали первую подачу, он отыграл брейк-пойнты, и после этого его уже было не остановить.

 
Александр Зверев. «Мне жаль Зверева. Возможно, судейская ошибка стоила ему титула». Мнение Чеснокова

— Действительно, система электронного определения показала, что там был аут. Но только ли в этом причина?

— Это важный момент, но не решающий. Было видно, что в третьем сете Саша оставил все силы. Когда с 5:2 он отыгрался и сделал 6:5 и 30:0, то чувствовалось, что он очень устал. Ноги перестали работать, как в стартовых партиях. Он перестал правильно доходить до многих ударов. Алькарас же прибавил в четвертом-пятом сете, тянул все мячи. Не чувствовалось, что он уже провел на корте 3-3,5 часа. Он действовал так, как будто матч только начался. Такая свежесть и стала залогом успеха. Еще испанцу, конечно, повезло. Помимо ошибки Лихтенштайна он такие линии засаживал в решающие моменты.

Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Андрей Чесноков
Карлос Алькарас
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