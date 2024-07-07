Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:37

Чесноков: «Матчи Медведева и Димитрова часто заканчиваются в решающих сетах»

Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что матч четвертого круга Уимблдона между российским теннисистом Даниилом Медведевым и болгарином Григории Димитров получится упорным.

«У них почти всегда завязывается напряженная борьба, матчи часто заканчиваются в решающих сетах. Я думаю, что здесь тоже будет очень упорная борьба. Кто выиграет, сказать очень трудно», — сказал Чесноков ТАСС.

Ранее Медведев обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Матч начался в пятницу, но был прерван из-за дождя и доигран в субботу. Матч между Медведевым и Димитровым пройдет в воскресенье, 7 июля.

Источник: ТАСС
Уимблдон
Андрей Чесноков
Григор Димитров
Даниил Медведев
0
Читайте также
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
В Воронежской области около 50 человек эвакуировали в ПВР после атаки беспилотника
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в белорусских селах
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Матчи Медведева, Синнера, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Рыбакина рассказала о настрое на победу на Уимблдоне
Уимблдон-2024, женщины, расписание и результаты 7 июля: Наварро — Гауфф, матчи Кис, Бадосы и других
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 7 июля: Медведев — Димитров, матчи Алькараса, Синнера и других
Рыбакина — о матче с Калинской: «С ней всегда тяжелые игры»
Свентек: «Я позволила Путинцевой вернуться в игру во втором сете, а этого делать не стоило»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Ольховский: «Медведев мало использует преимущество своей подачи и не додавливает соперников»