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Сегодня, 19:49

Чесноков — о поражении Андреевой в 1/2 финала «Ролан Гаррос»: «Паолини была на голову сильнее»

Сергей Жуков
корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение россиянки Мирры Андреевой в матче против итальянки Ясмин Паолини (3:6, 1:6) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Мирра вчера сыграла матч, в котором отдала все, что у нее есть. А сегодня Паолини была на голову сильнее. Слабый матч со стороны Мирры. Она должна состояться как игрок, чтобы не было этих скачков. Она один матч играет блестяще, другой — слабо. Может, она устала? Все-таки ей 17 лет. У нее было достаточно много невынужденных ошибок. Паолини здорово играла, просто феноменально. Хорошо корт держит, играет активно, мощно. У нее все летит в корт. Против Паолини сложно играть», — сказал Чесноков «СЭ».

Также Чесноков подвел итоги выступления Андреевой на турнире «Большого шлема».

«Я считаю, что это очень хороший турнир для Мирры. Надо радоваться этому результату. Очень жалко, что она так проиграла сегодня. А так я считаю, что это очень хороший результат», — добавил Чесноков.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.

Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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