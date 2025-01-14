Чесноков считает, что Рублев вылетел из-за неудачной жеребьевки: «У Фонсеки было больше уверенности»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от Жоау Фонсеки в первом круге Australian Open. Бразилец победил в трех сетах — 7:6 (6:1), 6:3, 7:6 (7:5).

«Фонсека — очень хороший игрок. Я видел его в прошлом году, он реально показал себя игроком, который потенциально может подниматься вверх по карьерной лестнице. Если в целом рассматривать его, у него есть все: хорошая подача, ноги, мощная игра на задней линии. Думаю, что потенциально это игрок, который будет в топ-10. Фонсека до этого сыграл, получил уверенность, с каждым днем он становится все лучше.

Рублеву не повезло, что он играл в первом круге против Фонсеки. Потому что нужно не только быть в хорошей форме, но и иметь удачу по сетке. Фонсека, может, не сильнее был, но у него было больше уверенности. Потому что он все-таки сыграл пару матчей на турнире и получил ее», — сказал Чесноков «СЭ».

Во втором круге 18-летний бразилец, занимающий 112-е место в рейтинге ATP, сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Александр Абустин