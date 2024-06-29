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Чесноков: «С такой игрой, как у Андреевой, попасть в четвертый круг Уимблдона невозможно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков сомневается, что россиянка Мирра Андреева может сыграть с Ариной Соболенко в 1/8 финала Уимблдона.

«Давайте посмотрим, кто в какой в форме. Это можно посмотреть по матчам первого круга. Я живьем видел матч Мирры Андреевой. Она играла очень плохо. С такой игрой попасть в четвертый круг Уимблдона невозможно. Встреча Соболенко и Андреевой для меня маловероятна. Мирра еще зеленая. У нее пока нет понятия, как выигрывать на траве», — цитирует «Спорт День за Днем» Чеснокова.

17-летняя россиянка в первом круге Уимблдона сыграет против чешки Бренды Фрухвиртовой.

Мирра Андреева. Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mirra-zelenaya-chesnokov-o-vozmozhnom-matche-andreeva-sobolenko-na-uimbldone
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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