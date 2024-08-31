Чесноков: «Ботик очень хорошо двигался в матче с Алькарасом»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал победу Ботика ван де Зандсхюлпа над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге US Open.

«Алькарас попал под каток ван де Зансхюлпа. Алькарас был как помидор, а ван де Зансхюлп — каток, который его просто переехал. После первого сета я все-таки думал, что Алькарас со своим характером и железной психикой переломит ход матча. Но Ботик очень хорошо двигался. Голландец выдавал отличную плотность ударов, каждый удобный мяч под форхенд он хорошо забивал. Ван де Зансхюлп хорошо видел корт, использовал открытое Алькарасом пространство. Также отмечу прекрасную игру слета от Ботика — потрясающий уровень! Алькарас не ожидал такой игры от соперника и от этого много невынужденных ошибок делал сам», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

Следующим соперником ван де Зандсхюлпа будет британец Джек Дрейпер.