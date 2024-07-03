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Сегодня, 05:22

Чесноков: «Это просто невероятно, что Рублев проиграл Комесаньи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от аргентинца Франсиско Комесаньи в первом круге Уимблдона.

«Это просто невероятно, что Андрей проиграл. Для меня это необъяснимо, как шестой игрок мира проиграл человеку из второй сотни рейтинга. Аргентинец неплохо бил, хорошо подавал, пользовался любой возможностью атаковать, хорошо использовал скорость Рублева, но Андрей провел очень слабый матч.

Этот игрок никогда раньше не играл на турнирах Большого шлема, да и вообще все свои очки выиграл на грунте, а здесь вышел против игрока первой десятки мира и обыграл его на траве. Для своего уровня он провел шедевральный матч. У Андрея были шансы перевести игру в пятый сет, но он ими не воспользовался», – цитирует ТАСС Чеснокова.

 
Андрей Рублев. Рублев проиграл 122-й ракетке мира Комесанье в стартовом матче Уимблдона

 

Источник: https://tass.ru/sport/21256987
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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