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Чесноков: «У Медведева есть все возможности, чтобы быть фаворитом в игре с Рублевым»

Чесноков считает Медведева фаворитом в матче против Рублева на US Open
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отдает предпочтение российскому теннисисту Даниилу Медведеву в четвертьфинальном матче US Open против соотечественника Андрея Рублева.

«Мне хотелось бы, чтобы они встретились позже. Сейчас, по тому, как двигается Медведев, его обыграть крайне тяжело. Он очень хорошо двигается и здорово читает игру, успевает доставать практически любые мячи. У него есть все возможности, чтобы быть фаворитом в этой игре», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч US Open между российскими теннисистами пройдет в среду, 6 сентября, и начнется около 20.30 по московскому времени. Счет в личных встречах 6-2 в пользу Медведева.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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