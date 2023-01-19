Андрей Чесноков дал прогноза на матч между Даниилом Медведевым и Себастьяном Кордой

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.

«Еще до начала турнира я сказал, что для Медведева будет самое сложное испытание в третьем круге против Корды. Не думаю, что в матче будет всего три сета. Оба теннисиста в невероятно хорошей форме.

Нас ждет очень хороший матч. Обязательно буду следить за ним. И прогнозировать, кто здесь выиграет, я бы не хотел. Корда чуть не обыграл Джоковича, который является одним из первых претендентов на титул на Australian Open. Предсказывать результат я тут точно не возьмусь», — сказал Чесноков «РБ Спорт».

Матч Даниила Медведева и Себастьяна Корда состоится в пятницу, 20 января.