Чесноков: «Рыбакина потенциально может выигрывать турниры «Большого шлема» в будущем»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился мнением о прогрессе финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису Елены Рыбакиной, с которой он работал несколько лет назад.

«Рыбакина потенциально может выигрывать турниры «Большого шлема» в будущем. Когда я с ней работал четыре года назад, она была абсолютно другим игроком. У нее были медленные ноги. Сейчас все поменялось, ногами она хорошо держит корт. Уимблдон, Австралия в следующем году — Елена точно будет в списке претенденток на титул. С «Ролан Гаррос» только сложнее, ее игра больше подходит под быстрые покрытия. Девушки не справляются с ее подачей и мощной игрой на задней линии», — сказал Чесноков «РБ Спорт».

Рыбакина проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии Арине Соболенко. В прошлом году Рыбакина победила на Уимблдоне.