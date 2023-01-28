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«Большой шлем»

Сегодня, 17:02

Чесноков: «Соболенко молодец, заслужила этот титул. Она сейчас здорово играет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о женском финале Открытого чемпионата Австралии.

В финале белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах (4:6, 6:3, 6:4).

«Честно говоря, после первого сета я думал, что Рыбакина выиграет. Она легко играла, а Соболенко доставались очки с большим трудом. Но Соболенко молодец, она заслужила этот титул в своей карьере. Она сейчас здорово играет, выиграла второй подряд турнир в этом году. Последний гейм отмечу сегодня, он был очень трудовой на больше-меньше. Но Соболенко проявила большой характер, волю и смогла победить», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». С понедельника спортсменка вернется на вторую строчку рейтинга WTA. Также Соболенко выиграла 11-й матч подряд в текущем сезоне.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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