Андрей Чесноков прокомментировал победу Рублева в матче против норвежца Руне

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева в матче 1/8 финала Australian Open против норвежца Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (9).

«Честно говоря, я не знаю... Потому что Руне вел в счете 5:2 в пятом сете. Подавал на матч при 5:3. Не знаю, как он упустил этот шанс. Ну хорошо, потом тай-брейк. На тай-брейке все-таки повел 5:0... Казалось бы, уже нет свежести. Мне кажется, Рублев, конечно, упустил момент, чтобы закончить этот матч в трех сетах или, по крайней мере в четырех. То, что он довел этот матч до пятого сета, дало больше шансов для Руне, чем для Рублева. Руне — молодой парень, ему 19 лет. Физически у него большой потенциал. У Руне довольно плотные удары. Думаю, в будущем он точно должен выиграть один из турниров «Большого Шлема». Для этого у него есть абсолютно все. Единственное, может быть, ему стоит поработать над игрой с лета», — цитирует Чеснокова «Спорт День за Днем».

На счету 25-летнего россиянина 22 эйса, 4 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13, а также он смог отыграть 2 матчбола в пятом сете.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).