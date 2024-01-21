Андрей Чесноков считает, что Медведев должен обыгрывать Боргиша

Юывший российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с португальцем Нуну Боргишем.

«Медведев свой самый сложный матч провел против Руусувуори. Было сложно предугадать, как Даниил будет смотреться против Оже-Альяссима, ведь после игры с финном он ложился спать уже утром. Но он вышел и сыграл просто здорово против канадца.

И я думаю, что против Боргиша также должно быть все хорошо. Даниил должен выигрывать и проходить дальше. Хорошо, что на пути Медведева теперь нет Димитрова, с которым у Даниила были сложными последние два матча», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Россиянин провел на Открытом чемпионате Австралии 3 встречи: соотношение выигранных и проигранных сетов 8-3, общее время, проведенное на корте, — 9 часов и 10 минут.