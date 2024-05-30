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Сегодня, 19:53

Чесноков: «У Медведева не было совершенно никаких трудностей в матче с Кецмановичем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Даниил Медведев не испытал трудностей в матче второго круга «Ролан Гаррос» против серба Миомира Кецмановича.

Кецманович снялся при счете 6:1, 5:0 в пользу Медведева.

«Очень легкая, комфортная победа, тут и комментировать особо нечего. У Медведева не было совершенно никаких трудностей, он проиграл всего один гейм. Я думаю, Кецманович не успел восстановиться после первого круга, там был очень тяжелый матч, сил играть против Медведева в затяжную игру не было. Медведев пока хорошо идет, он набрал неплохую форму», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Томаш Махач (Чехия).

Источник: ТАСС
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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