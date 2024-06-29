Андрей Чесноков считает, что Синнер и Алькарас основные претенденты на победу на Уимблдоне

«Я думаю, что Синнер и Алькарас — два основных претендента на победу на Уимблдоне. Джокович ? Он был травмирован, была операция. Большой вопрос, насколько он сейчас готов.

Медведев тоже может претендовать на титул, но у него мало матчей на траве в этом году. А чем он больше играет, тем он и лучше играет. Первые круги покажут, кто как готов", — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Матчи основной сетки стартуют 1 июля.