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Сегодня, 07:52

Чесноков: «Синнер, Алькарас и Джокович — фавориты US Open»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков выделил фаворитов Открытого чемпионата США-2024 в мужском одиночном разряде. Основная сетка турнира начнется 26 августа.

«Для меня фавориты US Open — Синнер, Алькарас, Джокович. Новак после Олимпиады не играл, но все равно он среди претендентов на титул. Также хорошо сейчас играет Рублев, его можно отметить. Медведев дважды проиграл в первом круге на «мастерсах» — такое явно не придает ему уверенность в игре. Но при удачной сетке Даниил может набрать ход и показать хороший результат. Скажем так, у него тоже могут возникнуть шансы выиграть турнир.

Синнер? История с запрещенным веществом для него не новая, он об этом узнал еще весной. Так что это не должно как-то влиять на итальянца сейчас", — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. В финале турнира прошлого сезона он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Источник: РБ Спорт
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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