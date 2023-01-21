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Чесноков: «У Медведева было много невынужденных ошибок, а Корда — претендент на победу в турнире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем круге Australian Open (7:6, 6:3, 7:6).

«Если матч Корды и Медведева посмотрят те, кто вообще не разбираются в теннисе, то они скажут, что преимущество было у Себастьяна. Даниил достаточно далеко бегал от задней линии, а его соперник, наоборот, входил в корт и направлял мяч в самые неудобные углы для Медведева. Корда играл невероятно, в нынешней форме он даже может выигрывать Australian Open. Он реальный претендент на победу в турнире. Плюс у Даниила было много невынужденных ошибок, раньше он играл стабильнее. Но это тоже зависит от того, насколько позволяет противник», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

По итогам турнира россиянин выпадет из топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2019 года. Он опустится как минимум на 12-е место, не защитив очки за прошлогодний финал.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-u-medvedeva-bylo-mnogo-nevynuzhdennykh-oshibok-a-korda-pretendent-na-pobedu-v-turnire-221559/
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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