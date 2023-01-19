Чесноков: «Если проигрыш Касаткиной можно объяснить усталостью, то вылет Кудерметовой стал шоком»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о вылете Людмилы Самсоновой, Вероники Кудерметовой, Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой с Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Да, выступления для некоторых наших девочек были не очень впечатляющие. Честно говоря, я даже не могу объяснить некоторые моменты. Почему Кудерметова провела такой матч? Я не знаю. Даже не могу предположить, что могло с ней произойти, потому что она должна была брать этот матч. Для меня это был шок.

А вот проигрыш Касаткиной можно объяснить усталостью после финала на прошлом турнире в Аделаиде. После финала сложно играть на турнире «Большого шлема». Тем более Грачева — крепкий соперник, против которого нужно быть всегда собранным и сконцентрированным. Грачева проводит пока очень хороший турнир, она показывает свой характер несмотря на статус соперника, очень рад за нее.

Можно ли считать, что сейчас наблюдается небольшой спад в российском женском теннисе? Конечно, у нас сейчас нет такой теннисистки, как Шарапова, раньше наших теннисисток было намного больше в топе. Но это нормально, когда поколение меняется, оно другое и показывает другие результаты», — сказал Чесноков Sport24.