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Сегодня, 05:36

Ольховский: «Синнер будет играть активнее Медведева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Синнер — небольшой фаворит для меня. Итальянец выглядит очень уверенно на этом турнире. Но Медведева нельзя сбрасывать со счетов. Даниил всегда собирается в решающих матчах.

На мой взгляд, Синнер будет играть активнее, Даниил в своей манере станет больше защищаться, стараясь вынудить итальянца ошибиться. Если Медведев будет правильно использовать преимущество своей подачи и удачно завершать розыгрыши, то у него появятся шансы на победу», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
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