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Сегодня, 03:48

Ольховский: «Второй год подряд выйти в полуфинал Уимблдона — это великолепное достижение для Медведева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

«Второй год подряд выйти в полуфинал Уимблдона — это великолепное достижение. Даня доказал свой высокий уровень, что он не просто так входит в пятерку лучших игроков мира. На трех из четырех последних турнирах Большого шлема он дошел минимум до полуфинала, это получается далеко не у каждого игрока», — цитирует ТАСС Ольховского.

В полуфинале Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
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