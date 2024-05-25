Ольховский: «На мой взгляд нет явного фаворита на «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от турнира «Ролан Гаррос», который стартует в эти выходные.

«На мой взгляд нет явного фаворита. Есть несколько людей. По поводу Джоковича, он не показывал каких-то громких результатов в этом году. Ему будет тяжело защитить титул, он является одним из претендентов», — цитирует «Спорт День за Днем» Ольховского.

Турнир пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является первая ракетка мира Новак Джокович.

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