Ольховский: «Медведев провел один из лучших матчей в сезоне»

Ольховский отреагировал на победу Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Считаю, что он провел один из лучших матчей в сезоне. Даниил очень хорошо играл, по темпу и стабильности он превосходил Алькараса. Медведев сумел настроиться и сыграл такой важный матч очень солидно», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Медведева над Алькарасом.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.