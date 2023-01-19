Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:20

Ольховский: «У Хачанова больше шансов на победу в игре с Тиафо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о матче третьего круга Australian Open-2023, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с Фрэнсисом Тиафо.

«Тяжелый матч будет, но на, мой взгляд, у Карена больше шансов. В этой паре он выглядит лучше и вправе рассчитывать на победу. Тиафо играет не слишком здорово в начале этого сезона. А Хачанов, по моему мнению, как раз в хорошей форме Победы Хачанова в двух матчах над Тиафо в прошлом сейчас уже ни о чем не говорят. Надо смотреть на форму, в которой теннисисты находятся именно сейчас», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Хачанов во втором круге обыграл Джейсона Каблера из Австралии со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. Матч с Тиафо состоится в пятницу, 20 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-u-hachanova-bol-she-shansov-na-pobedu-v-igre-s-tiafo/
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
0
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Australian Open, 19 января: Кудерметова и Потапова вылетели, Александрова идет дальше
Впервые с 2002 года в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 ATP
Тарпищев считает, что Рублев набрал форму на Australian Open
Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?
Селиваненко о выходе Рублева в третий круг Australian Open: «Были нервные моменты. Но победа есть победа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Селиваненко о выходе Рублева в третий круг Australian Open: «Были нервные моменты. Но победа есть победа»

Кафельников: «Самсонова, Кудерметова и Касаткина выступили ниже своих возможностей»