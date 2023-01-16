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«Большой шлем»

Сегодня, 19:30

Ольховский: «У Гирона в матче с Медведевым вообще шансов не было»

Иван Шитик
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о победе Даниила Медведева над Мартином Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Уверенно играл Медведев, у Гирона вообще шансов не было. В концовке только немного расслабился в последнем гейме. Но в целом очень хорошее впечатление оставил своей игрой.

Миллман во втором круге? Тоже должен проходить уверенно. С Кордой дальше может быть сложный матч. Но с той игрой, которую Даниил сейчас показывает, он способен еще дальше пройти», — сказал Ольховский «РБ Спорт».

Во втором круге соперником Даниила Медведева будет 140-я ракетка мира австралиец Джон Миллман.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-u-girona-v-matche-s-medvedevy-m-voobshhe-shansov-ne-by-lo/
Australian Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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